Prédio fica em Vaz Lobo, na Zona Norte do Rio - Reprodução/Google Street View

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 12:12

Rio - A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou com unanimidade o projeto de lei do deputado Dionisio Lins (Progressista) de utilizar o prédio da antiga UniverCidade para abrigar uma unidade da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec). O edifício fica na Avenida Ministro Edgard Romero, em Vaz Lobo, ma Zona Norte do Rio e está abandonada e sofre com o depredações ao longo de anos.

De acordo com o parlamentar, o fechamento da unidade deixou cerca de 200 mil habitantes dos bairros de Madureira, Irajá e Vaz Lobo, órfãos de um ensino de qualidade. Ele lembra ainda que o prédio foi completamente depredado e sucateado, acabando com o sonho de milhares de jovens que ali residem.



“Um prédio que já abrigou uma universidade e que hoje está completamente abandonado é um verdadeiro descaso com o futuro das pessoas não só da região, mas dos demais bairros existentes no entorno. A instalação de uma unidade da Faetec com cursos profissionalizantes vai dar maior oportunidade e capacitação para os jovens ingressarem no mercado de trabalho; além de contribuir com o reaquecimento da economia e do comércio local com a geração de novos empregos”, explicou.



Dionísio lembra ainda que a UniverCidade era administrada pelo Grupo Galileo Educacional, mesmo grupo que administrava a Faculdade Gama Filho, em Piedade, e teve sua falência decretada pela 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro em 2016, sendo descredenciada pelo Ministério da Educação e Cultura.



O governador tem agora um prazo de 15 dias para sancionar ou não.