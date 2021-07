Prefeitura do Rio instala novas luminárias de LED na Linha Vermelha - Alexandre Farah/ Rioluz

Prefeitura do Rio instala novas luminárias de LED na Linha VermelhaAlexandre Farah/ Rioluz

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 11:09

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Rioluz, começou a instalar lâmpadas de LED nos 21 quilômetros de extensão da Linha Vermelha. Até o fim do ano serão trocados cerca de duas mil lâmpadas e 36 mil metros de cabo. Nesta primeira etapa, os serviços começam em um trecho de 6 km entre a saída do Túnel Rebouças, no Elevado Paulo de Frontin, e o Campo de São Cristóvão.

"Já começamos o trabalho para melhorar a iluminação de uma das principais vias de acesso do Rio de Janeiro. A nova tecnologia vai gerar mais segurança e conforto para os motoristas", disse o presidente da Rioluz, Bruno Bonetti.

O programa Luz Maravilha já pode ser visto em todas as regiões da cidade, sendo quase a metade dessas instalações de LED em comunidades cariocas. A Rocinha, maior favela da América Latina, já está 70% iluminada com a nova tecnologia . Até o final de 2022, toda a cidade estará mais iluminada com 450 mil luminárias de LED. Esta transformação vai gerar uma economia de cerca de 60% para o município.

"Estamos cumprindo um dos critérios iniciais do Luz Maravilha, que é iluminar as regiões de maior insegurança da cidade. A Linha Vermelha passa por quase 20 comunidades carentes. Esperamos que com a via iluminada possamos gerar mais segurança, tanto para os motoristas quanto para os moradores", explicou a secretária de Infraestrutura, Kátia Souza.