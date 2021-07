Foto do capotamento na entrada do BRT de Ilha Guaratiba. - Reprodução/TV Globo

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 10:43

Rio - Um carro capotou na madrugada desta segunda-feira e acabou ficando preso na entrada da estação do BRT de Ilha de Guaratiba, no corredor Transoeste, na Zona Oeste do Rio.

Um reboque da Prefeitura do Rio esteve no local para para retirar o veículo da entrada da estação. A Guarda Municipal também foi acionada para orientar o trânsito. Já o Corpo de Bombeiro informou que chegou a ser acionado, mas a solicitação foi cancelada.

Em nota, o BRT informou que apesar do acidente, a operação não foi afetada e os articulados continuam realizando o embarque e desembarque de passageiros normalmente. Ainda segundo o consórcio, o carro já foi rebocado e não há registro de feridos.