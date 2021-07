Luciene, conhecida como Lene, deixa quatro filhos - Reprodução

Luciene, conhecida como Lene, deixa quatro filhosReprodução

Por Jenifer Alves

Publicado 05/07/2021 09:03 | Atualizado 05/07/2021 13:46

Rio - Agentes da 88ª DP (Barra do Pirai) realizam buscas pela cidade para encontrar um homem acusado de matar a ex-companheira a facadas no sábado, no Bairro da Caixa D’água Velha, em Barra do Piraí, no Sul Fluminense. A mulher foi identificada como Luciene da Conceição Silva. Segundo o delegado titular da unidade, Rodolfo Atala, o homem foi casado com a vítima durante vinte anos e eles tiveram quatro filhos juntos. Quando decidiu se separar, no início deste ano, Luciene precisou pedir uma medida protetiva contra ele, pois foi ameaçada.



“Ela decidiu se separar no início do ano e pouco depois ele a ameaçou. Uma medida protetiva foi expedida em razão da ameaça. Pessoas próximas afirmaram que ele não havia descumprido a medida protetiva até a data do crime”, explicou Atala.



De acordo com as investigações, o homem procurou a Luciene para falar sobre a guarda dos filhos enquanto a vítima saía de casa. Durante a conversa, segundo o delegado, ele a derrubou e a esfaqueou.



“No sábado a noite ela estava saindo de casa quando ele a cercou e questionou quem iria ficar com os filhos, não houve nem tempo para ela se defender, o criminoso a derrubou no chão, montou nela e a esfaqueou até a morte”, disse o delegado.

A vítima chegou a ser socorrida, mas não sobreviveu aos ferimentos.

Publicidade

Feminicídio em Jacarepaguá

Também neste sábado, uma mulher identificada como Tainá Romão, de 25 anos, foi esfaqueada a caminho do trabalho, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. O autor da tentativa de feminicídio foi o próprio ex-namorado, que fugiu após cometer o crime. Segundo a irmã, ele a perseguia desde que o relacionamento terminou, há dois anos. Ela foi levada para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra, e será transferida para uma unidade particular. O estado de saúde de Tainá é estável.