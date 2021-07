Alexandre Martins, ex-sócio de Ronaldo Fenômeno, foi preso por fraude financeira - Reprodução

Alexandre Martins, ex-sócio de Ronaldo Fenômeno, foi preso por fraude financeira Reprodução

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 10:46

Rio - Agentes da delegacia de Polícia Interestadual (Polinter) prenderam na manhã desta segunda-feira (5) o empresário Alexandre da Silva Martins, por fraude financeira. Ele era sócio do ex-jogador de futebol Ronaldo Luís Nazário de Lima, o Ronaldo Fenômeno.

Alexandre e outros réus, segundo a Polícia Civil, foram investigados e respondem a processo durante mais de 15 anos, todos condenados pela Justiça Federal. O empresário era considerado foragido da justiça e residia em um condomínio de luxo.

Publicidade

De com as investigações, Alexandre efetuou operação de câmbio ilegal, visando esconder dinheiro e levá-lo para fora do Brasil. Os empresários foram processados por terem atuado como "doleiros" de fiscais e auditores do Estado do Rio de Janeiro, que também foram presos, sendo que o esquema teria enviado ilegalmente para a Suíça pelo menos US$ 33,4 milhões de dólares.

O empresário também foi condenado por crimes contra a ordem tributária, sonegando informações acerca do pagamento de impostos devidos.

Publicidade

Alexandre foi sócio de Ronaldo Fenômeno, na empresa "Empório Ronaldo do Brasil", que realizava serviços de publicidade.