Rio de Janeiro

Prefeitura registra mais de 3 mil autuações após fiscalizações do novo decreto

Ações seguirão até o fim do decreto das medidas restritivas, na quinta-feira. Operações são capitaneadas pela Seop, em conjunto com a Guarda Municipal, Instituto de Vigilância Sanitária, com apoio da PM

Publicado 09/03/2021 12:50 | Atualizado há 8 minutos