Cerca de 70 mil moradores da Rocinha serão beneficiados com a instalação de 1.500 novas luminárias Alexandre Farah/ Rioluz

Por O Dia

Publicado 22/04/2021 07:33 | Atualizado 22/04/2021 07:34

fotogaleria Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Rioluz, começou a instalar na Rocinha 1.500 novas luminárias de LED na noite desta quinta-feira. A iniciativa faz parte do Luz Maravilha, parceria público privada que vai modernizar e eficientizar todo o sistema de iluminação pública da cidade até 2022 com 450 mil pontos de iluminação. O programa vai beneficiar cerca de 70 mil moradores da comunidade.

Desde o início de janeiro, a Rioluz fez a revisão do cronograma do Luz Maravilha e um dos critérios utilizados para implementação do programa foi o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). O da favela da Rocinha é de 0,732, considerado um baixo índice na cidade, mesmo estando numa região de classe média alta, o que marca um profundo contraste urbano na paisagem da região. Outros critérios analisados para a implantação de novas luminárias são mancha criminal, índice de apagamentos e regiões de maior vulnerabilidade social.

Publicidade

"Essa entrega só é possível porque priorizamos os locais mais carentes da cidade privilegiando quem mais precisa. A modernização em um local tão simbólico é sinal do compromisso da Prefeitura do Rio com o carioca", declarou o presidente da Rioluz, Bruno Bonetti.

"Já são mais de 25 mil luminárias instaladas na cidade e iluminar a Rocinha é resgatar a autoestima e trazer mais segurança para essa grande comunidade", contou a secretária de Infraestrutura, Katia Souza.

Publicidade

O programa contempla também a modernização de todos os postes da Rioluz, que somam 15% dos postes existentes na cidade.

A parceria também inclui a implementação de serviços dentro do conceito de cidade inteligente (Smart City), com a instalação de 10 mil câmeras de segurança, sendo que 40% delas contarão com tecnologia de reconhecimento facial; 5.000 pontos wi-fi; 4.000 sensores de resíduos sólidos em bueiros; e 6.000 sensores de sinais de trânsito, que vão melhorar o fluxo do tráfego.