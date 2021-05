Esposa de Nem da Rocinha, Raquel Monteiro Duarte Lopes Foto: Reprodução

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 19:43

Rio - Esposa do traficante Antônio Francisco Bonfim Lopes, o Nem da Rocinha, Raquel Monteiro Duarte Lopes foi presa, nesta segunda-feira, por fazer parte de um grupo especializado em clonar cartões de crédito. De acordo com a Polícia Civil, o dinheiro do crime seria usado no Itanhangá, na Zona Oeste, e na Rocinha, Zona Sul. Com ela, outras três pessoas foram presas.

Uma parte do grupo criminoso foi encontrada, nesta segunda-feira, enquanto fazia compras em uma loja de construções na Baixada Fluminense. Os materiais seriam entregues para a construção de um prédio no Anil, na Zona Oeste.

Publicidade

Há um mês, uma empresa denunciou que teria sofrido um golpe de mais de R$ 300 mil do grupo criminoso que Raquel faz parte. Ela foi presa por receptação de carga ilícita e os comparsas, por furto mediante fraude e organização criminosa. As informações são do Jornal Extra.