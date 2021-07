Arena Renato Russo, na Ilha do Governador - DIVULGAÇÃO

Arena Renato Russo, na Ilha do GovernadorDIVULGAÇÃO

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 11:41

Rio - A Secretaria Municipal de Cultura abriu edital para organizações sociais que tenham interesse em cogerir, em parceria com o município, cinco lonas culturais e três areninhas cariocas da cidade. O chamamento público é para equipamentos culturais nas zonas Norte e Oeste.

Estão incluídas no edital: a Lona Cultural Municipal Carlos Zéfiro, em Anchieta; a Lona Cultural Municipal Jacob do Bandolim, em Jacarepaguá; a Lona Cultural Municipal João Bosco, em Vista Alegre; a Lona Cultural Municipal Herbert Vianna, na Maré; a Lona Cultural Municipal Terra, em Guadalupe; a Areninha Carioca Gilberto Gil, em Realengo; a Areninha Carioca Renato Russo, na Ilha do Governador; e a Areninha Carioca Hermeto Pascoal, em Bangu.

Segundo a prefeitura, estão aptas para o edital as organizações sociais sediadas, e/ou com filial no município do Rio, e que possuam existência legal de pelo menos três anos. A cogestão visa fomentar "atividades artísticas; disseminação de arte, lazer e entretenimento; gastronomia em atendimento à população e administração, isto tudo num prazo de 12 meses, contados a partir da assinatura do termo de colaboração".

O valor disponibilizado pelo poder público é pouco mais de R$ 1,7 milhão no ano, sendo R$ 219 mil anuais por espaço cultural, divididos em três parcelas de R$ 73 mil. O edital pode ser acesso no site da Secretaria Municipal de Cultura: www.rio.rj.gov.br/smc. A inscrição deve ser entregue pessoalmente, na sede administrativa da Prefeitura do Rio.