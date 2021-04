Vítimas chegaram a ficar presas às ferragens Foto: Reprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 17/04/2021 23:30

ARRAIAL DO CABO – O motorista de um carro perdeu o controle da direção do veículo e colidiu contra um poste na tarde deste sábado (17), na RJ-102, na altura do distrito de Figueira, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. Duas pessoas que estavam no veículo chegaram a ficar presas às ferragens, segundo moradores, e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros para o hospital municipal.

O estado de saúde dos feridos não foi divulgado. Com o impacto da colisão, o veículo ficou completamente destruído. As circunstâncias do acidente não foram esclarecidas. O DIA tenta contato com o Corpo de Bombeiros, para obter mais informações sobre o acidente.