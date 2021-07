O acidente aconteceu aproximadamente às 8h da manhã desta quinta-feira (15). Não houve passageiros feridos - WhatsApp do DIA (98762-8248)

Publicado 15/07/2021 09:26 | Atualizado 15/07/2021 12:10

Rio - Um acidente envolvendo um ônibus do BRT provocou um susto entre os passageiros durante a manhã desta quinta-feira (15). O veículo tinha saído da estação Mato Alto e realizava o trajeto sentido Alvorada quando bateu na divisória da estação Américas Park, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O corredor Transoeste segue interditado para retirada do articulado.

Um articulado do BRT Mato Alto que fazia o trajeto sentido Alvorada bateu em uma divisória na estação Américas Park. Ninguém ficou ferido. Veja as imagens:



Créditos: WhatsApp do DIA (98762-8248) pic.twitter.com/cs0jSoirok — Jornal O Dia (@jornalodia) July 15, 2021

Os passageiros que estavam no ônibus realizaram a baldeação para dar continuidade ao deslocamento. De acordo com o BRT Rio, o veículo foi rebocado e levado para a garagem, onde será realizados os reparos necessários. O impacto do acidente fez com que a roda dianteira e a parte frontal do articulado ficassem destruídas. Não há informações sobre o que pode ter provocado o acidente.