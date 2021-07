Moradores e comerciantes contabilizaram prejuízo após noite de confronto no Complexo do Salgueiro - Divulgação

Moradores e comerciantes contabilizaram prejuízo após noite de confronto no Complexo do SalgueiroDivulgação

Publicado 15/07/2021 11:28 | Atualizado 15/07/2021 14:49

Rio - Após noite de tiroteio, nesta quarta-feira (14), moradores e comerciantes do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, contabilizaram prejuízo deixados pela violência. As marcas de tiros nas paredes e nas portas de estabelecimentos comerciais deixaram as pessoas assustadas.

Na Estrada das Palmeiras, que dá acesso à comunidade, varias lojas apresentaram sinais da violência. Uma salão de beleza teve as portas de vidro quebradas pelos disparos. As paredes também estavam furadas por tiros.

Publicidade

Nas redes sociais, uma evangélica divulgou uma foto afirmando que o tiro atingiu um bloco de concreto onde ela estava na porta da igreja.

"Esse foi o livramento meu e do pastor Dinho. Estava lavando o carro e conversando com ele minutos antes da entrada (da polícia) no Salgueiro", diz parte do texto escrito pela fiel.

Publicidade

Outro morador relatou que o tiroteio começou com a chegada dos PMs e que havia pessoas nas ruas.

"O 'caveirão' (blindado) entrou e a bala voou. Tinha muita gente na rua, graças a Deus não acertou ninguém", escreveu.

Publicidade

De acordo com o 7º BPM (São Gonçalo), o veículo blindado para patrulhamento na região foi atacado por homens fortemente armados, dando início ao confronto. Não houve registro de prisões, apreensões ou feridos.

O Complexo do Salgueiro é apontado pela polícia como reduto de uma das principais facções criminosas do Rio. A região é conhecida por abrigar as principais lideranças dessa facção. O traficante Antônio Ilário Ferreira, o Rabicó, é apontado como chefe do tráfico de drogas no conjunto de favelas.