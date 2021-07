Assaltante arrastou mulher por cerca de 200 metros - Reprodução/Instagram

Assaltante arrastou mulher por cerca de 200 metrosReprodução/Instagram

Publicado 15/07/2021 11:47

Rio - Uma mulher foi arrastada por uma moto durante um assalto, na última quarta-feira (14), por volta do meio-dia, na Estrada do Engenho D´Água, no bairro Anil, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio. Um vídeo publicado nas redes sociais da página Gardênia Azul Notícias mostra o momento em que o assaltante arrasta a vítima por cerca de 200 metros, causando lesões.

Publicidade

Segundo testemunhas, a mulher estava esperando o ônibus em um ponto perto da Vila Heloisa quando um homem em uma motocicleta de cor preta tentou roubá-la. O criminoso puxou a bolsa da vítima, mas acabou arrastando a mulher junto.

Outra mulher, que estava no local no momento do assalto, disse que a vítima passa bem. "Eu estava lá na hora e a ajudei, assim como outras pessoas que estavam na hora. Ela acabou de me ligar e está bem, graças a Deus. Ela está em casa e não quebrou nada", informou.