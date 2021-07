Sete pessoas que desviavam GNV de posto de combustível são presas em Nova Iguaçu - Luciano Belford/Agência O Dia

Sete pessoas que desviavam GNV de posto de combustível são presas em Nova IguaçuLuciano Belford/Agência O Dia

Publicado 15/07/2021 11:39

Rio - Policiais civis da 58ª DP (Posse) prenderam, nesta quinta-feira, sete pessoas em flagrante que desviavam GNV de um posto de combustíveis. Os criminosos foram capturados na Rodovia Presidente Dutra, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. De acordo com a corporação, estima-se um prejuízo de cerca de R$ 500 mil ao estabelecimento.



Segundo os agentes, as investigações revelaram que a adulteração consistia em abastecer os veículos por meio de uma pressão abaixo da necessária para ativar os medidores do aparelho. O crime estava sendo realizado há alguns meses.

Um dos criminosos, que trabalhava no turno da madrugada no posto, cobrava R$ 20,00 por tanque cheio. Ele vai responder pelo crime de furto qualificado, enquanto os outros acusados por receptação.

Publicidade

Ainda de acordo com os policiais, diligências seguem para identificar e capturar outros envolvidos que lucraram com o crime.