Rio pode anunciar antecipação de calendário de vacinação; repescagem por idade será quarta e sábadoReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Y Yuri Eiras

Publicado 15/07/2021 10:36 | Atualizado 15/07/2021 11:18

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o secretário de Saúde Daniel Soranz farão uma live na noite desta quinta-feira, às 20h, e podem anunciar a antecipação do calendário de vacinação contra a covid-19. O anúncio pode ser oficializado na sexta-feira, durante a coletiva do Boletim Epidemiológico. A prefeitura aguarda a confirmação da chegada de novas doses vindas do Ministério da Saúde.



Um dos pontos modificados no calendário pode ser o fim da diferenciação por sexo - atualmente, cada idade é dividida em dois dias; mulheres se vacinam em um, homens em outros.



O secretário de Saúde confirmou que haverá repescagem por idade na semana que vem. Os cariocas que perderam o prazo da sua faixa etária poderão tomar a vacina na semana que vem, na quarta-feira (21) e no sábado (24).

A cidade do Rio vacina, nesta quinta-feira (15), os homens de 38 anos. Além deles, há repescagem hoje para gestantes, lactantes e puérperas (que estão no período pós-parto). A Secretaria Municipal de Saúde também abriu repescagem para pessoas com deficiência, que podem procurar os postos até sábado (17).

Na capital, homens de 38 anos serão vacinados na quinta-feira (15); mulheres de 37 anos na sexta-feira (16); e homens de 37 anos no sábado (17).