Publicado 15/07/2021 10:41

Rio - Uma ação policial resultou na prisão de cinco suspeitos na manhã desta quinta-feira (15) em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. PMs do 12º BPM (Niterói) apreenderam quatro pistolas, três granadas e drogas entre maconha e cocaína.

De acordo com a polícia, uma equipe do batalhão de Niterói foi atacada a tiros durante patrulhamento na Rua Professora Lílian Lemos Mercadete, no bairro Fonseca. Após o confronto, a PM localizou os suspeitos e deu ordem de prisão.

Um dos presos foi baleado e socorrido para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no mesmo bairro.

A ocorrência foi encaminhada para a delegacia da região.