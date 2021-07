Evento será realizado de maneira 100% digital - Divulgação

Evento será realizado de maneira 100% digitalDivulgação

Publicado 15/07/2021 09:45 | Atualizado 15/07/2021 09:48





Ao ser escolhida para sediar o congresso, a cidade do Rio de Janeiro recebeu da UNESCO e da UIA o título de primeira Capital Mundial da Arquitetura, devido a sua coleção de marcos arquitetônicos em conjunto com as belezas naturais.



Até dia 22, os congressistas vão assistir a palestras com vinte dos nomes mais importantes da arquitetura mundial e a mesas-redondas com mais de cem arquitetos premiados internacionalmente, além de apresentações de trabalhos, atividades culturais e premiações. Rio - Profissionais e estudantes de vários países irão participar de maneira inédita do maior evento de arquitetura e urbanismo do mundo. A programação principal do 27° Congresso Mundial de Arquitetos (UIA2021RIO), que estava prevista para acontecer em julho de 2020 no Rio de Janeiro e foi adiada devido à da pandemia do coronavírus, começa no dia 18 de julho, de forma 100% digital pela primeira vez na história do evento. A abertura do evento contará com a participação do governador Cláudio Castro e do prefeito Eduardo Paes. As inscrições precisam ser realizadas pelo site https://www.uia2021rio.archi/registro/#registration Ao ser escolhida para sediar o congresso, a cidade do Rio de Janeiro recebeu da UNESCO e da UIA o título de primeira Capital Mundial da Arquitetura, devido a sua coleção de marcos arquitetônicos em conjunto com as belezas naturais.Até dia 22, os congressistas vão assistir a palestras com vinte dos nomes mais importantes da arquitetura mundial e a mesas-redondas com mais de cem arquitetos premiados internacionalmente, além de apresentações de trabalhos, atividades culturais e premiações.

Desde março, quase 90 mil pessoas, de mais de 180 países, vêm acompanhando os painéis preparatórios. O congresso é realizado a cada três anos e a expectativa era de que o UIA2020RIO reunisse mais de 20 mil profissionais e estudantes na capital fluminense. No entanto, com as restrições impostas pelo distanciamento social, o 27° Congresso Mundial de Arquitetos se transformou e o seu slogan - “Todos os mundos. Um só mundo. Arquitetura 21” – ganhou um novo significado.

Publicidade

O debate sobre o futuro das cidades deixa de ter fronteiras em um ambiente 100% digital, e temas fundamentais ao planejamento urbano, como infraestrutura, eficiência energética, mobilidade urbana, habitação social, saúde pública, patrimônio, cultura, saneamento e uso das águas serão apresentados ao longo do programa. Todo o conteúdo estará disponível em cinco idiomas (português, inglês, espanhol, francês e mandarim).

O arquiteto Sérgio Magalhães, Presidente do Comitê Executivo do UIA2021RIO, comenta o desafio de realizar um evento global diante do atual cenário e a importância do encontro para o Rio de Janeiro e para o Brasil. “O Rio se beneficia disso porque se oferece para o mundo todo como local de debates de questões relevantes no século, principalmente com o desafio de discutirmos as cidades pós-pandemia. E o Brasil, que tem 85% da sua população morando em cidades, enfrenta problemas urbanos muito relevantes e há de se beneficiar pela experiência que será trocada com profissionais no mundo todo”, explicou.



Está prevista para a programação principal do UIA2021RIO a consolidação da Carta do Rio, um documento que deve se tornar referência para a arquitetura e o urbanismo mundiais e atuar como um manifesto dos profissionais dessas áreas. A partir das diretrizes expressas pela ONU, pela ONU- Habitat e pela UNESCO nos Objetivos do Milênio e na Nova Agenda Urbana, a Carta do Rio vai trazer proposições para as cidades do século XXI. Mesas interativas também vão acontecer ao longo dos cinco dias de evento.





No dia 18 de julho, haverá uma mesa de homenagem a Paulo Mendes da Rocha no Palco Mundo do evento. O arquiteto e urbanista faleceu em maio deste ano, era o presidente do Comitê de Honra do UIA2021RIO. Vencedor do Pritzker, o principal prêmio de arquitetura do mundo.