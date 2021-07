Carro pegou fogo e motorista fugiu do local - Reprodução/TV Globo

Publicado 15/07/2021 08:21

Rio - O Corpo de Bombeiros precisou apagar um incêndio em um carro, na Avenida Epitacio Pessoa, em Ipanema, na Zona Sul do Rio, na madrugada desta quinta-feira. Segundo informações do Bom dia Rio. testemunhas afirmaram que o veículo estaria em alta velocidade quando subiu o canteiro e bateu contra um poste. O barulho da colisão teria sido ouvido por moradores do 8º andar de um prédio na região.



Uma equipe da Comlurb foi acionada para realizar a limpeza do local e agentes da CET-Rio também atuaram na remoção do veículo da via. Agentes do 23ºBPM (Leblon) também estiveram no local do acidente. O caso aconteceu por volta de 2h da manhã.O Corpo de Bombeiros informou que o quartel de Copacabana foi acionado às 2h17 para a ocorrência e ao chegarem no local, os militares viram que o motorista fugiu após o acidente. Não houve vítimas.