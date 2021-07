Homem foi preso dentro de casa - Divulgação

Publicado 15/07/2021 08:51 | Atualizado 15/07/2021 08:57

Rio - Um homem acusado de assassinato foi preso nesta quarta-feira por agentes da 166ªDP (Angra dos Reis). Segundo a unidade, Cleiton Carneiro, conhecido como Quequé, teria atirado e matado Marcelo Marques da Silva durante uma discussão na zona da mata, do bairro Monsuaba, em Angra dos Reis, município da Costa Verde. O crime aconteceu no último dia 29.

A prisão foi realizada por volta de 12h30 e contou com o uso de dados do setor de inteligência da unidade. Cleiton estava escondido em uma casa localizada na Rua Francisco Cesário Alvim, no bairro Monsuaba, o mesmo onde o crime aconteceu.

Ainda de acordo com a unidade, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo, após uma discussão banal, e morreu no local.