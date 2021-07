Câmera de segurança flagra roubo de moto na Rua Desembargador Izidro, na Tijuca - Reprodução

Câmera de segurança flagra roubo de moto na Rua Desembargador Izidro, na TijucaReprodução

Publicado 15/07/2021 08:45 | Atualizado 15/07/2021 11:20

Rio - Uma câmera de segurança flagrou um roubo de moto na Rua Desembargador Izidro, na Tijuca, Zona Norte do Rio. Segundo o registro, a ação criminosa ocorreu na tarde do último dia 13 de julho, em plena luz do dia.

Câmera flagra roubo de moto na Tijuca. Moradores do bairro na Zona Norte reclamam da rotina de assaltos, principalmente na parte da tarde.#ODia



Créditos: Divulgação pic.twitter.com/6E1FrVJDUg — Jornal O Dia (@jornalodia) July 15, 2021

Na imagem é possível perceber que um motociclista chega na garagem de um prédio para estacionar a moto e é rendido por dois bandidos que também estavam em outra motocicleta. Um dos assaltantes está armado com uma pistola e aponta a arma para a vítima. Logo depois, os dois obrigam o motociclista a descer do veículo e deitar no chão. A imagem dura cerca de um minuto e os bandidos fogem levando a moto da vítima.

A rotina de assalto na região da Grande Tijuca está tirando o sossego dos moradores. Testemunhas relatam que a maior parte dos assaltos ocorre na parte da tarde e em ruas de pouca movimentação.

A PM disse que policiais militares do 6º BPM (Tijuca) e agentes do programa de segurança Tijuca Presente fazem patrulhamento ostensivo em diversas regiões da Tijuca.

Não há informações do registro de ocorrência desse assalto.