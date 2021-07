Cedae é acionada para vazamento de água no Leblon - Reprodução Twitter

Cedae é acionada para vazamento de água no LeblonReprodução Twitter

Publicado 15/07/2021 08:52

Rio - A Cedae foi acionada na manhã desta quinta-feira para um grande vazamento de água na altura da Avenida General San Martin, no Leblon, na Zona Sul do Rio. De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), o rompimento na tubulação não causou retenções no trânsito.

LEBLON | AV. BARTOLOMEU MITRE: CEDAE acionada para vazamento de águana altura da av. Gen. San Martin. Trânsito sem retenções.#leblon#zonasul pic.twitter.com/aS5aHAC76o — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) July 15, 2021

Publicidade

A empresa informou que uma equipe técnica será enviada ao local para fazer os reparos na tubulação.