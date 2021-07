Ataque aconteceu quando pai e filho passavam pela Estrada Doutor Rufino Gonçalves Ferreira, em Nilópolis - Reprodução G Street View

Publicado 16/07/2021 15:59 | Atualizado 16/07/2021 19:10

Rio - A Polícia Civil investiga a morte de um ex-PM após um ataque a tiros, no início da tarde desta sexta-feira, em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Gustavo Pinho Maricato, 46 anos, e seu pai, Marcílio Maricato, de 81, que é da reserva da corporação, foram baleados por criminosos quando passavam pela Estrada Doutor Rufino Gonçalves Ferreira, no bairro Frigorífico. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) apura o crime.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o ex-PM chegou a ser levado para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, mas não resistiu aos ferimentos. O pai da vítima ainda não teve seu estado de saúde informado pela Secretaria Municipal de Saúde de Nilópolis.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 20º BPM (Mesquita) foi acionada para o caso mas, ao chegar no local, foi informada que os disparos que atingiram o carro do ex-PM e do policial da reserva partiram de outro veículo. O carro dos bandidos teria sido percebido pelas vítimas, que tentaram fugir antes do ataque. Nenhum suspeito foi preso.

De acordo com a Polícia Civil, os agentes da DHBF fizeram uma perícia no local e procuram por imagens de câmeras de segurança da região que ajudem a identificar os bandidos. Ainda não há informações sobre a data e local de enterro de Gustavo.

