Foram apreendidos um fuzil, um revólver e material para realização de evento festivo, entre bebidas, tendas e equipamentos de somReprodução

Publicado 16/07/2021 17:31 | Atualizado 16/07/2021 19:10

Rio - Uma operação da Polícia Militar prendeu cerca de 40 suspeitos no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio, na tarde desta sexta-feira. Segundo a Polícia Militar, agentes do Comando de Operações Especiais (COE) atuaram nas imediações da comunidade Parque União para reprimir a ação de criminosos nas instalações de uma escola e a realização de um baile. Um intenso tiroteio foi registrado e assustou moradores.

Um vídeo divulgado pela PM mostra o interior do CIEP 326 - Professor Cesar Pernetta montado com tenda para a realização do baile. Agentes apreenderam um fuzil, um revólver e material para realização do evento, entre bebidas e equipamentos de som. Confira:

Operação da PM apreendeu material para realização de baile, entre bebidas, tendas e equipamentos de som no Complexo da Maré.



Nas redes sociais, moradores comentaram os momentos de terror. "Fiquei uns 10 minutos deitada no chão com minha família enquanto rolava tiroteio aqui no Parque União", disse uma internauta. "O Bope entrou com tudo no Parque União, nunca vi tanta polícia na minha vida", comentou outra. "Bicho pegando na Linha Vermelha, Maré, Parque União e próximo ao Hospital do Fundão", disse uma terceira.

Por conta da ação, a Avenida Brasil e a Linha Vermelha ficaram interditadas por cerca de 1h. O trânsito segue congestionado na região.

Em nota, a PM informou que "o policiamento no entorno da comunidade está reforçado pela presença de equipes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) e de outros batalhões da região: 16ºBPM (Olaria); 17ºBPM (Ilha do Governador) e 22ºBPM(BPM) Maré. Ocorrência em andamento".

Ciep é conhecido pela realização de eventos



Essa não seria a primeira vez que o Ciep 326 - Professor César Pernetta seria palco de algum evento na região. Em fevereiro deste ano, o cantor Marcelo Pires Vieira, o Belo, foi preso por gerar aglomeração durante um show realizado na escola . A ação foi em cumprimento de quatro mandados de prisão preventiva e cinco mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça contra os responsáveis por promover a invasão e realização do evento no Ciep.

Como se tal situação, por si só, não fosse absurda e suficiente para uma resposta do estado, foi verificado junto à Seeduc (Secretaria de Estado de Educação) que o evento ocorreu sem qualquer autorização, configurando verdadeiro esbulho/invasão de um prédio público para a realização de um evento privado, contrário ao interesse público e que serviu para propagar ainda mais a doença viral", disse o delegado titular da DCOD, Gustavo de Mello de Castro na época.

Procurada, a Seeduc informou que "não houve qualquer pedido de liberação do pátio do Ciep 326 Professor César Pernetta, no Complexo da Maré, para a realização do evento".



"Desde o início da pandemia, a Seeduc não autorizou evento de qualquer natureza dentro de suas unidades escolares. Vale ressaltar que as aulas não estão acontecendo nesse período devido ao recesso escolar", disse a pasta.