Rio de Janeiro

CUFA lança campanha de arrecadação de alimentos com escolas de samba e blocos afros

Campeã do último carnaval, a Unidos do Viradouro é uma das agremiações que vai participar do projeto. As doações serão recebidas entre os dias 26 e 30 de julho e destinadas aos trabalhadores da cadeia produtiva do samba e do Carnaval

Publicado 16/07/2021 14:56 | Atualizado há 19 minutos