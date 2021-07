MPRJ denunciou seis pessoas por tráfico de drogas, associação para o tráfico e tráfico interestadual - Reprodução internet

Publicado 16/07/2021 14:54

Rio - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou seis pessoas por associação para o tráfico de drogas, especificamente de um medicamento com substância psicotrópica. A droga é utilizada por criminosos para a prática do golpe conhecido como "Boa Noite, Cinderela", e como substância alucinógena por jovens em festas. A denúncia foi feita pela 1ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial da Área Zona Sul e Barra da Tijuca.



Um dos denunciados, Fernando Capobiango Pereira, é sócio de diversas farmácias, que eram usadas para a compra do medicamento de forma lícita. Com a ajuda do denunciado Leonardo Oliveira da Silva, Fernando vendia os comprimidos para Lindemberg Ribeiro dos Anjos, que também é proprietário de uma farmácia no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, mas que não tem autorização para comercializar esse tipo de medicamento.



Os comprimidos eram endolados por Francisco Reginaldo Xavier Feitosa e Rita de Cassia Moreno de Souza, e em seguida, passadas para suas filhas, Ana Karolina de Souza Feitosa e Regislane de Souza Feitosa, responsáveis por transportar as drogas até o Ceará, onde eram entregues para Kely Cristina Rodrigues de Oliveira. Todos eles foram denunciados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e tráfico interestadual.