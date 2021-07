Foto do material apreendido na central clandestina de internet. - Divulgação

Foto do material apreendido na central clandestina de internet.Divulgação

Rio - Policiais civis da 118ª DP (Araruama) estouraram uma central de distribuição clandestina de internet nesta quinta-feira, em Araruama, na Região dos Lagos do Rio. Após uma denúncia anônima sobre a existência de uma central provedora de internet ilegal, os agentes foram até o distrito de São Vicente de Paula, onde confirmaram o fato.

Durante a ocorrência, foi encontrado um imóvel no qual havia uma torre de distribuição ilegal do sinal de internet via rádio, bem como o equipamento que promovia a distribuição do sinal. Todo o material foi apreendido.A distrital de Araruama investiga informações de que a central clandestina desmontada esteja vinculada ao tráfico de drogas. Os criminosos vem impedindo que distribuidoras de internet, que operam de forma regular, vendam seus serviços no local.