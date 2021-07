Posto de vacinação no Jockey da Gávea, Zona Sul do Rio - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 15/07/2021 08:11 | Atualizado 15/07/2021 14:04

Rio - O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, confirmou que os dois casos de infeção pela variante Delta na capital foram transmissões locais, de pessoas que não foram infectadas em viagens, nem tiveram contato com recém chegados outros países e estados. Os dois cariocas confirmados têm 27 e 30 anos e moram em Vila Isabel e em Paquetá. A nova cepa já circula pela cidade, e o foco atual da secretaria, agora, é mapear e testar as pessoas com quem os infectados tiveram contato: são 40 monitorados, ao todo, 20 de cada caso.Os dois cariocas tiveram sintomas leves e já estão liberados do isolamento. O grupo monitorado que teve contato com eles será testado e genotipado, para avaliar se foram contaminados por alguma cepa, e qual."A variante Delta já está circulando na cidade. Esses casos foram de sintomas leves, já estão curados, mas estamos monitorando quem tiveram contato com eles", afirmou o secretário Daniel Soranz, que visitou na manhã desta quinta-feira o posto de vacinação no Jockey Club, na Gávea.Ainda não há estudos que confirmam se a variante Delta é a mais letal, mas sabe-se que ela é mais transmissível. Por enquanto, a secretaria de Saúde não pretende modificar os protocolos sanitários já em vigor na cidade. A prioridade no combate segue sendo a aceleração do calendário de vacinação."A variante mais predominante na cidade ainda é a gama, mas a gente já sabe que a Delta é mais transmissível, apesar de menos letal", disse Soranz. "A grande preocupação é essa variante, ou outra, ultrapassarem a barreira da vacinação. Até o momento a gente não tem isso confirmado com a variante Delta. As vacinas que temos no Brasil protegem contra a Delta e contra a hospitalização. Por isso é importante se preocupar em vacinar o máximo possível de pessoas", completou o secretário.O estado do Rio de Janeiro soma agora cinco casos da variante Delta. O primeiro foi em maio, de um morador de Campos dos Goytacazes que chegou de viagem da Índia . Seropédica e São João de Meriti têm um caso cada um. A capital agora tem dois.O prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o secretário de Saúde Daniel Soranz farão uma live na noite desta quinta-feira, às 20h, e podem anunciar a antecipação do calendário de vacinação contra a covid-19. O anúncio pode ser oficializado na sexta-feira, durante a coletiva do Boletim Epidemiológico. A prefeitura aguarda a confirmação da chegada de novas doses vindas do Ministério da Saúde.Um dos pontos modificados no calendário pode ser o fim da diferenciação por sexo - atualmente, cada idade é dividida em dois dias; mulheres se vacinam em um, homens em outros.O secretário de Saúde confirmou que haverá repescagem por idade na semana que vem. Os cariocas que perderam o prazo da sua faixa etária poderão tomar a vacina na semana que vem, na quarta-feira e no sábado.