Grupo de golfinhos Nariz-de-Garrafa é visto na Baia de Guanabara

Por O Dia

12/04/2021

Rio - Um grupo de golfinhos deu um espetáculo de sincronização na manhã do último sábado (10), na entrada da Baía de Guanabara, próximo ao Forte São João, na Urca, Zona Sul do Rio. Eram aproximadamente 50 golfinhos da espécie Nariz-de-Garrafa, que pode chegar a aproximadamente três metros de comprimento e pesar entre 300 a 500 quilos.



Surpresa na Baía de Guanabara pic.twitter.com/P9MGUChyJQ — André Trigueiro (@andretrig) April 12, 2021

Esse mesmo grupo foi avistado em Saquarema, Região dos Lagos do Rio, no último domingo (11). Essa espécie tem o costume de nadar perto da costa fluminense entre os meses de março e abril em busca de alimentos. No entanto, na maior parte do tempo, essa espécie prefere nadar em águas mais profundas.



De acordo com o biólogo e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, Salvatore Siciliano, a presença do grupo se deve à ressurgência do litoral do Rio de Janeiro. A ressurgência é um fenômeno oceanográfico que consiste na subida de águas profundas, em sua maioria, ricas em nutrientes, para camadas de água superficiais. "O litoral do Rio é um litoral muito rico de nutrientes e tem esse fenômeno de ressurgência, isso explica a presença desses golfinhos. Eles provavelmente estavam em busca de alimentos, como lulas e tainhas", explica o biólogo.



O pesquisador acredita que o grupo seja ainda maior, mas como se movem frequentemente, não é possível saber ao certo. "Parecia que eles estavam se deslocando, pois eles são ativos à noite também e ali, naquele momento da filmagem, poderiam estar em seu momento de descanso. Muito provavelmente eles passaram a noite toda se alimentando", analisou o biólogo.



Salvatore Siciliano destacou também que esta é uma espécie naturalmente curiosa. "Provavelmente foram eles que se aproximaram dos barcos, é comum. O mar é o ambiente deles, nós somos os intrusos", disse ele.