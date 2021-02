Golfinho nariz de garrafa Foto: Internet

Por O Dia

Publicado 17/02/2021 15:42

Maricá - Foram vistos no litoral maricaense um grupo de golfinhos que passava pela região. Durante o momento em que os golfinhos surgiram no mar maricaense, todos ficaram encantados com os animais. Pescadores conseguiram filmar os mamíferos de perto e logo os vídeos já estavam rodando nas redes sociais. No vídeo, pescadores conseguem encostar a mão em um golfinho, que por sua vez deu um show de saltos pra fora d'água demonstrando ânimo com o encontro.

Os golfinhos são nadadores exímios,e podem saltar até cinco metros acima da água. Podem nadar a uma velocidade de até 40 quilômetros por hora e mergulhar a grandes profundidades. Sua alimentação consiste basicamente de peixes e lulas. Podem viver de 20 a 35 anos e dão à luz um filhote de cada vez. Vivem em grupos, são animais sociáveis, tanto entre eles, como com outros animais e humanos.