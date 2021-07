Espetáculo "Panela de Barro: Suspiro de um Povo" se apresenta no Teatro Marilú Moreira. - Divulgação

Espetáculo "Panela de Barro: Suspiro de um Povo" se apresenta no Teatro Marilú Moreira.Divulgação

Publicado 15/07/2021 21:59 | Atualizado 15/07/2021 22:09

O espetáculo “Panela de Barro: Suspiro de um Povo”, foi realizado pela Carioca Artes Studio de Dança, de Itaguaí, se apresentou no Teatro Marilu Moreira. A apresentação foi com o número reduzido de espectadores devido à pandemia do Covid- 19, respeitando todos os protocolos da OMS.



A apresentação foi contemplada pela Lei Aldir Blanc, e trouxe para os espectadores a luta do povo brasileiro através de sensações e emoções. Considerado um espetáculo conceitual, voltado para a linguagem da dança contemporânea, contou com a coreografia de Patrick Hernández, Fernanda Alice, Elaine Lumiere; direção artística e cenografia Karlos Anthoine, direção administrativa Morgana Sant’ana e direção geral, Caio Costa.



O convite para a plateia refletir sobre a sustentabilidade, “O Planeta é vivo ele está pedindo ajuda, ele está pedindo socorro. Ele precisa de nós”, explica o diretor Caio Costa.



Materiais reciclados dão vida a cenografia de Carlos Anthoine. Divulgação

Publicidade



Diversas turmas se apresentaram, cada uma com um tema específico. A turma juvenil do ballet clássico representou o cosmo, o surgimento do universo, assim como a criação do primeiro homem e da primeira mulher. Enquanto a turma infanto- juvenil, representou a descoberta do fogo, já com ballet clássico infantil, a força dos ventos e da natureza. Assuntos como os trabalhos artesanais das tecelãs e os índios do Brasil, também foram abordados. As mães dos alunos trouxeram as mãos construtoras, as mãos que construíram a nossa sociedade até agora.



A cenografia foi toda montada a partir de materiais reciclados como: papelão, eva, tecidos, assim como a iluminação.



“Hoje o momento que vivo na cultura de Itaguaí está sendo um momento mágico, estamos vivendo uma época de valorização na cidade, estamos sendo muito bem recebidos em diversos eventos”, comemora, Caio.







Conheça a Carioca Artes:



Surgiu a 10 anos, em Itaguaí, sempre procurou fazer um trabalho voltado para as danças com técnicas. O ballet clássico, o jazz, a dança contemporânea e as técnicas vocais e teatrais, fazem parte do currículo da escola. A Carioca Artes, busca desde seu surgimento agregar no enriquecimento cultural e profissionalizante do artista, o aluno.



Hoje a Escola fica situada no Centro de Itaguaí, na rua Darcy Teixeira Fontes, 220- próximo ao Guanabara. As aulas são para todas as idades, a partir dos 2 anos, até a fase adulta.