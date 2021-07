Divulgação do Programa de Coleta Seletiva e apoio ao consórcio intermunicipal foram alguns dos temas discutidos no encontro regional. - Foto: divulgação/ PMBJI

Publicado 13/07/2021 17:05

O Conselho de Secretários Municipais de Meio Ambiente do Norte e Noroeste Fluminense (COSEMMA-NNF), esteve reunido em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense, na última semana. Na ocasião o município de Bom Jesus do Itabapoana foi um dos que marcou presença por meio do secretário municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos, Maurício Zanon, e a chefe do setor de Recursos Hídricos, Daniele Ferreira.

A reunião contou com a presença de Fernanda Peralta e Érika, da Superintendência de Resíduos Sólidos, da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS). De acordo com a prefeitura de Bom Jesus do Itabapoana, tecnologia de Gestão Pública, divulgação do Programa de Coleta Seletiva e Compostagem RECICLA-RJ e apoio ao consórcio intermunicipal foram alguns dos temas discutidos no encontro regional, com objetivo de unir esforços dos municípios e cumprir o Novo Marco do Saneamento, fomentando a implantação da coleta seletiva, que vai disponibilizar editais e chamamentos públicos para a aquisição de equipamentos que vão apoiar os programas municipais de coleta seletiva.