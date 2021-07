Magé lança projeto que dá voz a grupos culturais da cidade. Agenda Escutatória é uma ação itinerante que promove o diálogo entre a Prefeitura e grupos culturais mageenses. - Divulgação.

Publicado 12/07/2021 17:57

Magé - A Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Magé lançou neste final de semana o projeto ‘Agenda Escutatória’, que visa conhecer os grupos culturais da cidade, com o objetivo de estreitar o relacionamento com o Poder Público para que suas demandas sejam atendidas. O projeto foi lançado no último sábado (10) no Quilombo Kilombá, em Bongaba, reunindo representantes dos três quilombos reconhecidos e certificados do município.

“Nosso governo é da escuta e do diálogo e para podermos prestar um melhor serviço à sociedade, precisamos saber o que eles precisam. Esse encontro é o primeiro passo de um grande projeto que é a agenda escutatória, e estamos aqui justamente para entendermos suas demandas. Será um marco para a cultura de Magé”, explica a secretária de Educação e Cultura, Sandra Ramaldo.

Magé tem três quilombos certificados pela Fundação Palmares (Maria Conga, Feital e Kilombá) e uma história com sólida participação da população negra e da indígena, onde, muitos rios e ruas da cidade foram batizados com nomes comuns da linguagem desses povos. Sinônimo da resistência negra, os quilombos são historicamente locais onde os escravos se refugiavam, e se tornavam base do resgate e manutenção das tradições africanas. Pai Paulo, presidente de honra do Quilombo Kilombá, frisou a importância da parceria com o poder Executivo municipal.

“É um momento fantástico, há muitos anos esperávamos ser ouvidos. Esperamos que isso seja contínuo, porque nos traz a esperança de que realmente vamos avançar diante das nossas necessidades e desenvolver nossos projetos com expectativas mais afirmativas”, comemora o líder religioso.

A ação é itinerante e segundo o diretor do Departamento de Cultura, Alexsandro Rosa, o projeto vai percorrer todos os distritos da cidade conhecendo os projetos. “A agenda escutatória é itinerante e vamos visitar outros grupos culturais, como capoeira, o patrimônio edificado religioso, a folia de reis, entre outros grupos importantes para identificação da cultura mageense. Então vamos receber as pautas dos representantes para oficializarmos essas demandas ao poder público, para que as políticas públicas para esses segmentos culturais sejam implantadas”, conta o diretor.

Os grupos culturais que estiverem interessados em participar da “Agenda Escutatória” devem procurar o DPAC, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, na sede da SMEC, que fica na Avenida Padre Anchieta nº 163, Centro.