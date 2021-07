Por O Dia

Magé - O banco Itaú realiza um mutirão a partir da próxima segunda-feira (12), para todos os servidores efetivos do município de Magé que tenham empréstimo consignado com a empresa. Com a renovação do contrato com a Prefeitura, os funcionários terão redução nas taxas por isso devem comparecer à agência da Avenida Simão da Motta, no horário das 14h30 às 17h.



“Muitas pessoas contrataram o consignado numa época em que a taxa estava mais alta e o prazo mais curto, mas a partir da próxima segunda nós estaremos com uma taxa mais baixa e um prazo mais longo. Isso quer dizer que quem contratou R$50 mil, por exemplo, para ser pago em 60 meses com uma taxa de 2,60% vai poder refazer o contrato com uma taxa menor, economizando no mensal ou então aproveitar a taxa para estender o prazo e levar um dinheiro a mais. Vamos analisar caso a caso, por isso é importante que o cliente compareça à agência, independente do valor do empréstimo”, explica Gabriela Fernandes, gerente de atendimento do Itaú.



O mutirão de atendimento será feito somente na próxima semana, de segunda a sexta-feira das 14h30 às 17h. “Criamos esse horário para fazer um atendimento exclusivo, mas quem não tiver disponibilidade de vir nesse horário, pode vir mais cedo e me procurar”, garante Gabriela.



Descontos em folha de pagamento



Muitos funcionários contrataram o empréstimo esse ano e começariam a ser descontados a partir de agosto conforme consta no contrato. Porém, o setor de pagamento da Prefeitura notou que o desconto foi feito já no último pagamento e notificou o banco.



Em resposta, a gerente de atendimento explicou que o desconto é feito antes, devido ao fechamento da folha do município que paga no último dia do mês, com isso o pagamento ficaria em atraso cerca de 15 dias.



“Quando o contrato é feito, tem uma cláusula que diz que a próxima parcela é daqui a 30 dias. Porém, nesse período, a Prefeitura faz o fechamento da folha. Então se a pessoa contratou no dia 10 de julho, eu não posso só descontar no final de agosto, porque senão ela fica em atraso e perde o poder de compra no mercado. O débito de pagamento é feito sempre antes da data de vencimento. Se só vence 10 de agosto será descontado na folha de julho, porque o pagamento será feito no último dia do mês para esse cliente não ser prejudicado e ficar em atraso”, detalha a gerente do Itaú Gabriela.