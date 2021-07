Por O Dia

Magé - O Fórum Municipal de Educação de Duque de Caxias – FME, realiza o Lançamento da Conferência Nacional Popular de Educação (CONAPE) – Etapa Intermunicipal Duque de Caxias e Magé, na próxima segunda-feira (12), às 18 horas. O evento será transmitido ao vivo pelo YouTube, e para facilitar aos profissionais da área, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Magé vai exibir a live em seis escolas e no auditório da sede no 1° distrito.





Para os interessados em assistir online, a Prefeitura de Magé disponibilizou o link Lançamento de Conferência Nacional Popular de Educação: Lançamento de Conferência Nacional Popular de Educação . Quem deseja assistir em um dos polos disponibilizados pela rede municipal, basta procurar a direção da unidade para agendar a participação, são mais de 200 vagas. Os locais serão demarcados com distanciamento e seguindo todos os protocolos de prevenção à Covid-19:

Auditório da Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Escola Municipal Comendador Délio Pereira Sampaio

Escola Municipal Professora Ophélia Ribeiro Martins

Escola Municipal Professora Ruth Taldo França

Escola Municipal Paulo Freire

Escola Municipal Denise Malinosky

Escola Municipal Alzira Vargas do Amaral Peixoto



Sobre a Conape 2022



O Tema Central da CONAPE 2022 será “Reconstruir o País: a retomada do Estado democrático de direito e a defesa da educação pública e popular, com gestão pública, gratuita, democrática, laica, inclusiva e de qualidade para todos/as/es”, com o Lema: Educação pública e popular se constrói com democracia e participação social: nenhum direito a menos e em defesa do legado de Paulo Freire.