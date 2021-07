Magé vacina pessoas em situação de rua contra Covid-19. - Divulgação/Prefeitura de Magé.

Magé vacina pessoas em situação de rua contra Covid-19.Divulgação/Prefeitura de Magé.

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 13:22

Magé - Magé iniciou nesta quinta-feira (8) a vacinação contra a Covid-19 para pessoas em situação de rua no Centro do 1º distrito. A imunização é feita com a vacina de dose única, Janssen, da Johnson & Johnson. A meta da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) é imunizar mais de 300 pessoas que já são cadastradas e acompanhadas pelo Programa Consultório de Rua.

“Vamos pegar essa gama de pessoas que vivem em situação de rua, que em sua maioria não sabem nem onde tem um posto para vacinar. Estamos indo até eles nos locais onde ficam, porque eles precisam se proteger contra a Covid-19. Estamos aplicando a vacina de dose única para facilitar o trabalho com essas pessoas que mudam de ambiente com ampla facilidade”, explica o secretário de Saúde, José Carlos de Oliveira.

Publicidade

A ação faz parte do Consultório de Rua que é responsável por garantir o acesso dessa população aos serviços de saúde. Atualmente, 300 pessoas estão cadastradas pelo equipamento da SMS.

“Nós fazemos a abordagem cadastrando essa população no e-SUS e conseguimos levá-los à Unidade de Saúde da Família para um acolhimento e tratamento, como preventivo, consultas médicas, coleta de exames, entre outros encaminhamentos necessários. Somos a porta de entrada dessa população aos serviços públicos de Saúde e é um trabalho muito bonito, porque damos oportunidade a essas pessoas em vulnerabilidade de se tratarem e num futuro terem a sua vida normalmente”, detalha Kátia Moura, coordenadora do projeto no 1º distrito.