Prefeito anuncia expansão do calçadão de Magé para comerciantes locais. Encontros Itinerantes com os comerciantes serão realizados todo mês a partir de agosto. - Divulgação/Prefeitura de Magé

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 18:45

Magé - Após encontrar comerciantes do sexto distrito em duas ocasiões este ano, o prefeito de Magé, Renato Cozzolino, esteve, na manhã desta quinta-feira (08), com os comerciantes do primeiro distrito. A reunião aconteceu na Faetec, no Centro, e contou com a presença de cerca de 100 pessoas. O prefeito ouviu as demandas dos participantes e anunciou que pretende expandir o calçadão de Magé até a Praça São Pedro. “Essa reunião é o momento certo para saber qual a opinião de vocês sobre esse assunto”, levantou o prefeito. Os comerciantes se mostraram favoráveis à ideia. “É muito importante esse elo direto com os comerciantes, pois são eles que ainda aquecem a nossa economia em tempos tão difíceis”, completou o prefeito.



No encontro, Renato Cozzolino disse também que não vai proibir os camelôs de trabalhar. “Não posso, em plena pandemia, ser insensível a ponto de não entender a necessidade de cada um. O que pedi ao secretário de Segurança Pública André Lopes para fazer foi cadastrar os camelôs do Centro e procurar um lugar onde possamos realocá-los”, comentou. Presente na reunião, Lopes informou que já houve uma queda de 27% do número de camelôs em Magé desde o início do ano. “O Centro de Magé precisa de um choque de ordem. Já realizamos algumas operações para regularizar o tamanho das barracas e cadastrar os ambulantes”, acrescentou o secretário.



Também na reunião, o secretário de Trabalho, Emprego, Indústria, Comércio e Geração de Renda, Fernando Assunpção Cozzolino, revelou que a Prefeitura está preparando um aplicativo para movimentar o comércio local e divulgar os pontos turísticos da cidade. Além disso, ele informou que a Secretaria irá assinar um Termo de Cooperação Técnica com a Faetec para a oferta de cursos profissionalizantes gratuitos para a população. “Esses cursos serão oferecidos, inclusive, para os camelôs. A ideia é transformar os trabalhadores autônomos de Magé em MEIs (microempreendedores individuais)”, garantiu Fernando. Ele contou que haverá cursos de barbeiro, marceneiro e manicure, dentre outros.



Diretor da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Magé, Robson Freitas também comentou sobre a reunião. “Só através do diálogo conseguimos construir o consenso e saber o que é melhor para o município. Isso prova o quanto o prefeito está preocupado com as pessoas, com as empresas, com a geração da atividade econômica”, declarou.



Antes de terminar a reunião, Renato Cozzolino aproveitou para assegurar aos comerciantes que, a partir de agosto, vai realizar um encontro por mês para tratar dos assuntos do interesse deles. “Os encontros serão itinerantes, cada mês em um distrito. Isso não significa que comerciantes de um distrito não possam ir à reunião de outro”, pontuou.