Polícia Militar cumpre 37 mandados judiciais e prende traficante com armas e drogas em Magé. - Divulgação/34° BPM.

Polícia Militar cumpre 37 mandados judiciais e prende traficante com armas e drogas em Magé. Divulgação/34° BPM.

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 20:31 | Atualizado 07/07/2021 20:40

Magé - Policiais do 34° BPM de Magé deflagraram na tarde desta quarta-feira (7), uma operação em apoio à Vara Criminal do município que cumpriu 37 mandados judiciais e prendeu um homem que confessou fazer parte do tráfico de drogas do local. Os agentes encontraram drogas e armas em dois tonéis enterrados no terreno atrás do quintal de onde mora o suspeito.



Com ele foi encontrado uma pistola com cinco carregadores, 88 munições, um kit de adaptador de metralhadora, um rádio transmissor com dois carregadores, um telefone celular, dois cadernos de anotação do tráfico e 680 envelopes de maconha.



Publicidade

De acordo com os policiais, o homem responde também a um crime de homicídio em 2020. Ao ser interrogado, ele confessou fazer parte da facção criminosa Comando Vermelho. O acusado foi conduzido à 65ª DP onde foi autuado em flagrante e preso.



Ao chegarem na delegacia, os policiais receberam a informação de que havia mais drogas e armas na casa do indivíduo entre a laje e o telhado da casa. Foi encontrado então, um fuzil com carregador, mais de 4 mil envelopes de cocaína, três de maconha, balança de precisão e outros cadernos de anotações do tráfico.



Publicidade

Denúncia



A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, pelo 190 ou, sem precisar se identificar, por meio do disque-denúncia 2253-1177. Nesse número, qualquer cidadão pode informar situações suspeitas ou crimes. Exemplos: a presença de foragidos da Justiça com mandado de prisão em aberto e ponto de venda de droga.