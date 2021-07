Prefeitura de Magé realiza primeira pré-conferência de Assistência Social em 2021. - Divulgação/Prefeitura de Magé.

Prefeitura de Magé realiza primeira pré-conferência de Assistência Social em 2021.Divulgação/Prefeitura de Magé.

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 12:11

Magé - A pandemia mudou o sistema de realização da pré-conferência municipal de Assistência Social, em Magé, este ano. Para evitar aglomerações, serão cinco dias diferentes e preparatórios para a 12a. Conferência Municipal de Assistência Social, que deverá acontecer em agosto. Anteriormente, a pré-conferência ocorria horas antes da conferência. A primeira das pré-conferências de 2021 juntou um grupo de cerca de 30 pessoas, nesta terça-feira (06), no CRAS Magé II, na Barbuda. Ao fim, os participantes escolheram nove pré-propostas que serão levadas para o debate na conferência do mês que vem e, se aceitas, serão apresentadas na Conferência Estadual.



A primeira pré-conferência teve como tema “A proteção social não contributiva e o princípio da equidade como paradigma para a gestão dos direitos socioassistenciais no enfrentamento da desigualdade”.

Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Aline Paiva explicou que um coordenador de grupo e um relator foram escolhidos na hora para reportar os acontecimentos da primeira pré-conferência deste ano em Magé. “Das nove pré-propostas que vão surgir, três devem ser da esfera municipal, três da esfera estadual e três da esfera federal. Esse é um processo que acontece a cada dois anos, quando também são realizadas as conferências”, disse.



Mãe de um rapaz com paralisia cerebral, Lúcia Helena dos Santos, que é membro do Conselho de Assistência Social de Magé, classificou os encontros como de suma importância para a criação de leis de auxílio às famílias. “Tem muita gente que precisa dos serviços públicos de assistência social porque não tem condições de pagar por um serviço privado. As conferências e pré-conferências garantem o respaldo para que as propostas saídas daqui tenham legitimidade”, avaliou.

Próximas pré-conferências e temas:



CRAS Vila Inhomirim III

Eixo: Financiamento e orçamento como instrumento para uma gestão de compromissos e corresponsabilidades dos entes federais para a garantia dos direitos socioassistenciais

Local: Rua Florianinho, 497, Parque Caçula

Data: 07/07

Horário: 13h



CRAS Suruí I

Eixo: Controle social – o lugar da sociedade civil no SUAS e a importância da participação dos usuários

Local: Rua Capitão José de Paula, 329, Suruí

Data: 14/07

Horário: 13h



CRAS Guia de Pacobaíba I

Eixo: Gestão e acesso às seguranças socioassistenciais e a articulação entre serviços, benefícios e transferência de renda como garantia de direitos socioassistenciais e proteção social

Local: Estrada Real de Mauá, 44, Figueira

Data: 21/07

Horário: 8h



Escola Municipal Professora Ruth Taldo França (Santo Aleixo)

Eixo: Atuação do SUAS em situação de calamidade pública e emergências

Local: Avenida Othon Linch de Melo, 329, Santo Aleixo

Data: 28/07

Horário: 13h