Magé promove palestras gratuitas na Casa do Empreendedor.Divulgação.

O Dia

Publicado 06/07/2021 18:48

Magé - A Secretaria de Trabalho, Emprego, Indústria, Comércio e Geração de Renda de Magé programou uma série de palestras gratuitas em parceria com o Sebrae voltadas a este público, na Casa do Empreendedor. A primeira delas acontece no dia 22 de julho, às 10h, com o tema “Educação financeira e Orientação ao crédito”.

O palestrante será o analista do Sebrae, formado em Administração e pós-graduado em Gestão de Pequenos Negócios, Carlos Augusto Mendes. Ele vai abordar tópicos, como aspectos relacionados às finanças, às oportunidades de mercado e aos produtos e serviços bancários.

De acordo com o secretário municipal de Trabalho, Emprego, Indústria, Comércio e Geração de renda, Fernando Cozzolino, a parceria visa fortalecer o comércio local e fomentar o desenvolvimento socioeconômico do município.

“A parceria é um dos projetos que estamos realizando com objetivo de qualificar o pequeno e médio empresário que, com tais palestras, poderá expandir seu negócio através de ferramentas tecnológicas que lhe garantem mais visibilidade e consequentemente aumento da sua rentabilidade”, explicou o secretário.

Os temas das demais palestras previstas até novembro são os seguintes: “Pix para o seu negócio, tudo que você precisa saber”; “Soft skills para mulheres empreendedoras”; “Como conquistar clientes com as mídias digitais” e “Neuromarketing”.

Os interessados devem correr porque as vagas são limitadas. As inscrições devem ser feitas através do WhatsApp da Secretaria: 21 96962-8462. Serão respeitados todos os protocolos sanitários para realização do evento, como uso de máscara, álcool em gel e distanciamento social. A Casa do Empreendedor fica na Rua Sebastião Reis 21, Flexeiras.