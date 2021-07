Magé Futsal Sub-13 é líder invicto no Campeonato Carioca. - Divulgação.

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 18:28

Magé - O time Sub-13 do Magé Futsal, mantido pelo governo municipal, venceu o seu jogo pela sexta rodada do Campeonato Carioca, no último sábado (03), e consolidou a liderança isolada e invicta da sua categoria no torneio. A garotada do Sub-13 do Magé Futsal venceu, em casa, no Ginásio Nelson Ferreira Lima, em Pau Grande, o time do Ferroviário da Vila por 4 X 2.

A equipe do Sub-17 do Magé Futsal também obteve resultado positivo, vencendo de virada o Esporte Clube Corrêas por 4 X 3, na casa do adversário, na cidade serrana de Petrópolis, no domingo (04-07). O Magé Futsal também disputa o Campeonato Carioca nas demais categorias de base: Sub-9, Sub-11 e Sub-15. Os dois primeiros perderam apertado seus jogos, em Pau Grande, pelo mesmo placar contra o Ferroviário da Vila: 3 X 2. O Sub-15, muito desfalcado dos titulares, também foi derrotado por 5 X 1 para o Corrêas, em Petrópolis, na casa do adversário.

A classificação de todas as categorias do Magé Futsal, após a sexta rodada, é a seguinte: Sub-9 está em 7º lugar entre 10 equipes; Sub-11 e Sub-15 (ambos em 9°), e Sub-17, 6°.

As equipes adultas (masculina e feminina) do Magé Futsal estream no Carioca no próximo final de semana. O time masculino tem como principal jogador o ex-pivô da Seleção Brasileira, Vander Carioca. O Magé Futsal é um projeto social e de apoio ao esporte de alto rendimento da Prefeitura de Magé.