Asfalto chega ao Parque Veneza, no sexto distrito do município. Rua Bolonha é a primeira receber a pavimentação em 800 metros da via. Reprodução.

Publicado 05/07/2021 14:05 | Atualizado 05/07/2021 14:07

Magé - Depois de anos convivendo com a lama e a poeira, a Prefeitura deu o pontapé inicial na pavimentação do bairro Parque Veneza, que iniciou pela Rua Bolonha. O projeto é levar a pavimentação para todo o bairro.

“É um marco para o sexto distrito. São sete quilômetros de asfalto que vamos colocar aqui. Começamos pela Rua Bolonha, mas vamos asfaltar o bairro inteiro, como a Nápoles, Capri, Turim e outras ruas do bairro serão contempladas com saneamento básico e pavimentação. Durante a campanha prometemos e hoje estamos cumprindo, tirando esse projeto da gaveta e tornando o sonho, realidade”, comemora o prefeito.

Moradores festejaram a chegada do asfalto. Aline Oliveira, que mora no bairro há 25 anos, fez uma chamada de vídeo com a mãe que, atualmente, mora em Rio das Ostras, mas conviveu com a lama e a poeira durante décadas.

“Estamos orgulhosos porque houve uma promessa e ela foi cumprida, porque eu moro há 25 anos aqui e nós sempre fomos esquecidos. Toda vez que chovia era lama, poeira e um descaso total e hoje até que enfim o asfalto chegou. Eu filmei tudo para mostrar para minha mãe, porque ela não estava acreditando. Morou aqui por muitos anos e nem esperava mais que isso fosse acontecer”, conta Aline.

O morador do bairro Vander de Almeida, que mora na Rua Bolonha há 18 anos e abriu um negócio há quatro também comentou a chegada do asfalto. “Isso vai valorizar nossos imóveis e vai trazer mais qualidade de vida para nós moradores. Tenho um depósito de bebidas e tenho certeza que as vendas vão aumentar em 70% com a chegada do asfalto. Poeira e lama nunca mais, agora é tudo asfalto”, ressalta.

“A gente se preocupa com a qualidade de vida da população e retribui todos os esforços dos contribuintes do município. A obra no Parque Veneza é uma realidade e todas as outras ruas, além da Bolonha, serão pavimentadas até o final deste semestre. Só no primeiro dia colocamos 18 caminhões, somando 180 toneladas. Assim que acabar a Bolonha vamos seguir para Avenida Nápoles que também está pronta para receber a massa asfáltica”, explica o secretário de Infraestrutura, Marcos Pereira.

Controle técnico na aplicação do asfalto

Todas as obras da Secretaria de Infraestrutura de Magé são fiscalizadas pela equipe técnica. O engenheiro responsável, Diogo Santiago, esteve no local e garantiu que a aplicação do asfalto está sendo feita de forma correta.

“Em toda pavimentação nós fazemos o controle de qualidade rígido, onde a gente mede a espessura do asfalto e todas as normas técnicas exigidas pelo conselho. Está tudo dentro do padrão, desde o RR, a preparação das bases e as sub-bases”, afirma o engenheiro.