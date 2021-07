Por O Dia

04/07/2021

Magé - O secretário municipal de Trabalho, Emprego, Indústria, Comércio e Geração de Renda, Fernando Cozzolino, esteve nesta sexta-feira (02/07) com o novo secretário estadual de Trabalho e Renda, Leonardo Vieira, para firmar a parceria da implantação da "Casa do Trabalhador", em Magé, em cerca de 90 dias. A nova estrutura vai funcionar na Casa do Empreendedor, em Flexeiras.

As principais vantagens de ter um espaço como este na cidade, segundo as autoridades, é que a Casa do Trabalhador vai além de ser apenas um banco de empregos como o Sine, por exemplo.

O objetivo da Casa do Trabalhador é de implementar políticas voltadas à formação e a qualificação da população, contribuindo com sua inserção, reinserção e manutenção no mercado de trabalho.

"Agradeço ao secretário Léo Vieira por ter nos recebido em seu gabinete e pela total atenção em querer formar esta parceria que será de grande valia ao nosso município", disse Fernando Cozzolino.

Segundo a Secretaria Municipal de Trabalho, o espaço da Casa do Empreendedor passará por obras para receber a nova estrutura, que vai funcionar com servidores da administração municipal.