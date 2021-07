Polícia Militar frustra roubo de carga de cigarros da Souza Cruz avaliada em R$ 712 mil em Magé. - Divulgação/PM-RJ

Por O Dia

Publicado 04/07/2021 22:24

Magé - Policiais militares do 34º Batalhão de Polícia Militar, frustraram uma tentativa de roubo de carga de cigarros neste sábado-feira (3), avaliada em R$ 712 mil, na BR 116 próximo ao km 118 que dá acesso a Comunidade Lagoa em Magé. De acordo com a polícia, a guarnição cercou os criminosos ao vasculhar um dos acessos da Comunidade Lagoa e localizaram dois veículos. Ao perceberem a presença da polícia, os criminosos efetuaram tiros contra os agentes, que reagiram o ataque. O grupo conseguiu fugir e não houve feridos na ação.

Os funcionários da empresa Souza Cruz também foram contactados pelos policiais no local e disseram terem sidos abordados por um “Jeep Renegade” na BR 116, e que os bandidos os ameaçaram com armas de fogo, dando ordem para que eles entrassem em uma rua de “chão de barro”, em seguida o caminhão foi bloqueado pelo sistema de monitoramento. Toda a carga de cigarros foi recuperada intacta além de três caminhões Mercedes Benz, duas Placas veiculares, e um bloqueador de sinal e toda a carga de cigarro intacta foi devolvida a empresa. As vítimas foram ouvidas e liberadas. A ocorrência foi registrada na 65ªDP.



Denúncia



