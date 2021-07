Policiais civis da 65° DP (Magé), prenderam na tarde desta sexta-feita (2), um homem acusado de estuprar a cunhada de apenas 13 anos. - Reprodução.

Policiais civis da 65° DP (Magé), prenderam na tarde desta sexta-feita (2), um homem acusado de estuprar a cunhada de apenas 13 anos.Reprodução.

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 18:40

Magé - Policiais civis da 65° Delegacia de Polícia de Magé, após troca de informações com a 21ª DP (Bonsucesso), localizaram e prenderam um homem em cumprimento a mandado de prisão pendente pela prática do crime de estupro de vulnerável na cidade de Além Paraíba, em Minas Gerais. Segundo as informações, o acusado estuprou a cunhada de apenas 13 anos de idade.



Após o crime ser descoberta pelos familiares, o acusado fugiu para o estado do Rio de Janeiro, onde se encontrava foragido.



O processo judicial havia sido suspenso pelo fato de o denunciado nunca ter sido encontrado para a citação. Com a prisão do autor, o processo retomará seu curso para a efetiva responsabilização criminal do acusado.