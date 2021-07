Magé no combate ao trabalho infantil. A Prefeitura de Magé realizou a capacitação das equipes da rede para fortalecer a causa e ajudar a população necessitada. - Divulgação/Prefeituta de Magé

Magé no combate ao trabalho infantil. A Prefeitura de Magé realizou a capacitação das equipes da rede para fortalecer a causa e ajudar a população necessitada. Divulgação/Prefeituta de Magé

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 14:34

Magé - Engajada na campanha do Combate ao Trabalho Infantil, instituída no dia 12/7/2002, a Prefeitura de Magé realizou a capacitação das equipes da rede para fortalecer a causa e ajudar a população necessitada. Os trabalhos começaram no dia 10 de junho com rodas de conversa nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e terminaram na última quinta-feira (30).



“Durante os eventos falamos sobre as questões referentes à proibição de qualquer forma de trabalho infantil de crianças de 0 a 13 anos e sobre a permissão restrita de crianças de 14 a 18 anos (jovem aprendiz). Também foi abordado sobre o trabalho infantil doméstico que é considerado uma das piores formas de trabalho infantil segundo o Decreto nº 6481/2008. Contamos com a presença da Palhaça Bibiu nas reuniões que foi contar duas histórias para as crianças sobre a realidade do trabalho infantil no Brasil”, conta o coordenador do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, Darly Lobosco.



