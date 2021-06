Fundação Educacional e Cultural de Magé completa 54 anos com revitalização. - Divulgação.

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 14:12

Magé - Uma das mais importantes instituições culturais de Magé completa, nesta quarta-feira (30/06), 54 anos de criação. Para comemorar a data, a Fundação Educacional e Cultural está passando por mudanças. A mais importante delas pode ser vista por quem acessa a Avenida Padre Anchieta, 202, no Centro do primeiro distrito. Com um acervo de cerca de 2 mil livros, o casarão colonial que abriga a Biblioteca Renato Peixoto dos Santos está em obras e deverá reabrir em dois meses.



O presidente da Fundação, Luiz Otávio Rosário Júnior afirmou que a intenção é revitalizar o espaço e dar condições para que os usuários possam ir ao local para estudar e fazer pesquisa com mais conforto. O acervo da biblioteca conta com algumas relíquias, como o decreto municipal de 1959, assinado pelo prefeito Waldemar Lima Teixeira, que cria símbolos municipais de Magé, como a bandeira do município, por exemplo, e um dos poucos exemplares de uma publicação que reproduz escritos do Monsenhor Pizarro, de 1794 e 1795, descrevendo as freguesias do Estado do Rio de Janeiro. “Esses são exemplares muito valiosos que não podem sair do prédio. Eles estão aqui apenas para consulta. Isso é muito importante porque recebemos aqui pesquisadores, historiadores e guias de Turismo que buscam saber mais sobre a História da cidade”, acrescentou.



Na nova biblioteca, não haverá apenas livros. O presidente da Fundação contou que, além das edições impressas, o casarão também irá abrigar um centro de pesquisa e guarda e um laboratório de artefatos arqueológicos. “Em parceria com o Iphan, vamos estar credenciados para armazenar e para expor para pesquisa objetos de valor histórico e cultural do nosso município”, assegurou, revelando que parte desse acervo, tais como louças, móveis, fotografias e demais documentos, deverá ser doada por moradores.



Nova sede



Além da intervenção no casarão centenário, a Fundação Educacional e Cultural de Magé também prepara um espaço para ser a sua sede. As obras que irão trazer de volta a antiga sede na Avenida Rotary, também no primeiro distrito, deverão começar no segundo semestre de 2021. A ideia do presidente Luiz Otávio Rosário Júnior é inaugurar centro cultural no aniversário de 55 anos da Fundação em junho de 2022. “O nosso xodó é o resgate desse prédio antigo que já foi sede da nossa instituição no passado. Vamos devolver para a cidade um patrimônio cultural transformado em um espaço mais moderno, localizado em um dos locais mais bonitos da cidade, cuidadosamente cercado por belas palmeiras”, comemorou.



