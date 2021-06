Criminosa era responsável pelo abastecimento de drogas no bairro da Barbuda e foi presa em flagrante. - Divulgação/Polícia Militar RJ.

Criminosa era responsável pelo abastecimento de drogas no bairro da Barbuda e foi presa em flagrante.Divulgação/Polícia Militar RJ.

Por Fernanda Domingues

Publicado 29/06/2021 19:31

Magé - Policiais do 34° Batalhão de Polícia Militar de Magé, prenderam na tarde desta terça-feira (29), uma mulher conhecida como “Bibi Perigosa”, integrante do tráfico de drogas no bairro da Barbuda. Com ela, foram encontrados 75 envelopes de cocaína, 42 de maconha, 4 rádios transmissores com 3 carregadores e um caderno de anotações do tráfico.



Segundo os policiais, o flagrante aconteceu durante uma abordagem em um carro de aplicativo. A acusada foi questionada sobre a sua participação no tráfico de drogas e confessou ser responsável pelo abastecimento de drogas no bairro da Barbuda e que buscava as drogas no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro. Nada de ilícito foi encontrado com o motorista.



Publicidade

A ocorrência foi encaminhada para a 65ª Delegacia de Polícia, e posteriormente encaminhada à 60ªDP (Central de Flagrantes) onde a acusada foi autuada em flagrante por tráfico de drogas, permanecendo presa.



Denúncia



Publicidade

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, pelo 190 ou, sem precisar se identificar, por meio do disque-denúncia 2253-1177. Nesse número, qualquer cidadão pode informar situações suspeitas ou crimes. Exemplos: a presença de foragidos da Justiça com mandado de prisão em aberto e ponto de venda de droga.