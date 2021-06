Magé implanta Educação Física na grade curricular da educação infantil. - Divulgação.

Publicado 28/06/2021 18:03

Magé - A educação física no pré-escolar já é uma realidade na rede municipal de ensino de Magé. Desde o retorno do ano letivo, os alunos de 4 a 6 anos estão tendo o apoio na prática esportiva para o desenvolvimento motor, afetivo e intelectual.

“No ano de 2021 foi implantada a educação física na Educação Infantil sendo que ela é uma disciplina que prevista na LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), leis que regem a educação nacional e dizem que a educação física é componente curricular obrigatório em todos os segmentos. A prática é muito importante, porque vai contribuir para o desenvolvimento pleno deles. A educação física no passado, não via o motor, onde a criança corria e pulava, mas hoje vemos uma disciplina que pensa no cognitivo, afetivo, no motor e na interação desse aluno”, explica Júnior Basílio, coordenador da educação física no pré-escolar”.

Segundo a secretária de Educação e Cultura, Sandra Ramalho, a educação física na infância possui a capacidade de explorar os limites da sua motricidade, auxiliando no desenvolvimento saudável das atividades propostas pelos nossos professores.

“As aulas acontecem uma vez por semana e são profissionais de educação física que fazem as atividades. Todos eles formados e com capacidade técnica para realizar os exercícios com os alunos da educação infantil com no mínimo quatro anos de idade e até 5 anos e 11 meses, idade do pré-escolar”, enfatizou a secretária.