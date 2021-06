Estado entrega Carteira Nacional do Artesão em Magé. Programa garante microcrédito, exposições por todo estado e loja itinerante. - Divulgação.

Publicado 25/06/2021 12:15

Magé - Em parceria com o Governo do Estado, a Prefeitura Municipal de Magé incluiu 18 artesãos no programa “Carteira Nacional do Artesão”. A entrega da carteira garante aos profissionais diversos benefícios como, por exemplo, a participação em feiras nacionais do setor, descontos na compra de matérias primas para a confecção de novas peças, entre outros.



“Essa crise balançou a nação e nós estamos buscando saídas para ajudar o artesão. Esta carteira é fundamental para isso. Ela dá direito ao artista de levar os produtos para nossa van itinerante que expõe o produto para as 92 cidades do Rio. Nossa ideia é, futuramente, com todos vacinados, fazer uma parceria com os pontos turísticos como AquaRio, Pão de Açúcar e algumas redes hoteleiras. Outro ponto importante é o microcrédito de 300 a 21 mil reais com uma taxa de 0,25% ao mês,” explicou o subsecretário do Estado de Turismo, Gerciano de Lima Luiz.



