Prefeito de Magé anuncia construção de praça no bairro Vila Nova. Divulgação.

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 15:42

Magé - O prefeito Renato Cozzolino anunciou nesta quinta-feira (24), o início da construção de uma nova praça no bairro Vila Nova. As obras já começaram e os moradores do local ganharão uma praça moderna e urbanizada. Renato Cozzolino acompanhou o início do trabalho das máquinas da Secretaria Municipal de Infraestrutura no local.



“Estamos iniciando a construção desta praça, que era uma reivindicação muito antiga dos moradores. Vamos dar uma vida nova para os moradores desta região”, frisou o prefeito.

Espaço terá playground, academia da 3ª idade e área para prática de esportes. Divulgação.

O aposentado José Maria Botelho, de 68 anos e morador do bairro há 50, já comemora a novidade.“Vai ser muito bom para gente ter esta praça. Tanto para as crianças quanto para os adultos. Muitos governos passaram, mas o atual, em apenas seis meses de gestão, tirou do papel o nosso pedido tão antigo”, disse Seu José Maria.



A dona de casa Rosária Maria Afonso, de 53 anos, também foi conferir o início da obra.

“Vai melhorar muito a qualidade de vida dos nossos filhos e dos nossos netos, que não têm onde brincar ao ar livre no nosso bairro. Só ficam em casa, vendo televisão. Mas agora poderão se exercitar”, comentou Dona Rosária.



Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura, a praça da Vila Nova terá playground, academia da terceira idade, além de área para prática de esportes. E para garantir o lazer com segurança, será feita a contenção da encosta ao lado do terreno e instalada iluminação pública moderna. A nova área de lazer deve ficar pronta em seis meses, atendendo a mais de 3 mil pessoas, que moram inclusive no bairro vizinho da Maria Conga.